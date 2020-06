Magaly Medina reveló que agentes de la PNP fueron a buscar a Rodrigo González a su casa luego que el conductor se burló de Cathy Sáenz en Instagram.

Lo curioso, según la “urraca”, es que esta visita se dio pocas horas después de la publicación y en pleno toque de queda.

“Sospechosamente el día domingo, cuarentena, no podemos salir a la calle, toque de queda todo el domingo, me dice Rodrigo que fue un patrullero con dos policías a la dirección que él consigna, donde él vive. Y como no lograban tocar el timbre de su casa (...) comenzaron a hacer sonar la circulina del patrullero”, contó Magaly Medina.

“Que querían saber si ahí vivía Rodrigo González, porque estaban verificando su dirección porque él tenía una demanda de Cathy Sáenz por violencia de género. Lo que nos preguntamos es ¿tiene Cathy Sáenz los mismos contactos de Richard Swing para que mande a la policía un domingo en plena cuarentena, en pleno toque de queda?", preguntó la “urraca”.

“Cathy Sáenz también tiene padrinos, de qué estamos hablando, realmente inexplicable. A él lo denunciaron por violencia de género porque saben que así las autoridades ponen más atención”, agregó.

¿Qué dijo Peluchín?

Rodrigo González se burló de Cathy Sáenz por brindar un curso de producción de TV. “Ahora la chusca la paga de maestra” y “Curso cómo triunfar en el fracaso” fueron algunos de sus comentarios.

VIDEOS RECOMENDADOS

Dr. Elmer Huerta habla sobre las muertes por coronavirus

Elmer Huerta sobre muertes por coronavirus - OJO