En el programa “Amor y Fuego”, Rodney Pío, habló sobre Shirley Arica y Jefferson Farfán. Contó que la modelo le contó otra historia.

Según Rodney Pío, Shirley Arica le contó sobre lo que había pasado con Jefferson Farfán cuando se iba a sentar en el “Valor de la Verdad”.

De acuerdo a Pío, la modelo le dijo que solo se había dado “besitos” con Jefferson Farfán.

“Ella me dijo que se iba a sentar en El Valor de la Verdad y que iba a salir preguntas sobre que había estado con Jefri. Yo le dije: ¿Qué fue? Y me dijo que había ido a su casa, solo nos dábamos besitos y eso”, contó el aún esposo de Arica.

“Yo le creía, de ahí cuando me entero, me reí nomás, qué iba a hacer”, agregó Pío, quien no pudo evitar reírse.

Recordemos que hace unas semanas, Shirley Arica contó que había estado saliendo con Jefferson Farfán. Esto habría ocurrido antes y en la separación que tuvo el futbolista con Yahaira Plasencia.

