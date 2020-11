¡Fuerte! Yahaira Plasencia decidió responder sobre su mediática relación con Jefferson Farfán, la cuál habría llegado a su fin hace algunos meses. Sin embargo, el seleccionado nacional no se quedó callado y respondió, fiel a su estilo, mediante sus redes sociales.

“¿Desde cuándo? No te voy a responder, desde hace unos... no he llevado la cuenta (...) Menos (de 4 meses como soltera), mucho menos. Yo estoy proyectadísima en mis cosas, estoy tranquila. Déjame solterita, quiero vivir mi vida", dijo la salsera en una entrevista para Radiomar.

Por su parte, el popular ‘Foquita’ se hizo presente mediante su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una historia de él frente a un espejo y con un gif que ‘happy’. ¿Será una indirecta para su ex Yahaira Plasencia?

“Si tienes la suerte de ser ‘diferente’, no cambies nunca”, fue la descripción que también puso en una fotografía que compartió en sus redes.

