Olenka Mejía, la excuñada de Yahaira, estuvo en el programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre para denunciar que Jorge Plasencia no cumple con sus responsabilidades de padre.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños es que la modelo confesó haber compartido varios momentos con la familia Plasencia y con Jefferson Farfán.

Según su testimonio, la parejita habría pasado dos navidades consecutivas juntos. “Nosotros sí sabíamos como familia, pero no hemos visto muestras de cariño (...) Llegó con regalos para todos, a mi también me regaló una cartera de Victoria’s Secret”, dijo la ex de Yorch Plasencia.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán pasaron la última Navidad juntos, reveló su excuñada | Willax