La cantante Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al lanzar un nuevo tema por el día de San Valentín. Esta vez dejó por un momento la salsa urbana y regresó a las baladas.

Se trata de la canción “Triste realidad”, la cual expone una situación de desamor sobre una mujer que perdió al amor de su vida.

En diálogo con América Espectáculos, Yahaira Plasencia dejó en ‘shock’ al confesar que esta canción fue compuesta hace tres años. Como se recuerda, para esta fecha la “reina del totó” había terminado con Jefferson Farfán en medio de un escándalo de infidelidad.

“Ese tema lo tengo guardado hace tres años, hace tres años lo tengo y es una bachata, pero la hice en balada por el día de San Valentín, 14 de febrero”, explicó Yahaira Plasencia.

“Mucha gente la ha pasado feliz, pero tú sabes que siempre hay desamor, decepciones y para esa gente yo la he cantado”, agregó.

Asimismo, la salsera celebró estar soltera y aseguró que fue la mejor decisión que pudo tomar: “Yo estoy feliz y soltera, es lo mejor que he podido hacer”.

La canción, compuesta por Juan Ballesteros, señala lo siguiente en el coro: “Tendré que superar el haberte perdido, aunque no sé qué va a pasar conmigo, a diario le pregunto a Dios qué hice para merecer tanto castigo. Siento que se me acaban las fuerzas, que el mundo se me viene encima, quisiera que todo fuera mentira, despertarme y que estuvieras a mi lado todavía”.

