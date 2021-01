Jessica Newton arremetió contra la excandidata del Miss Perú, Yoko Chong, por estar en contra de la cuarentena y apoyar la marcha que se realizará este sábado contra las medidas del Gobierno.

En su cuenta de Instagram, la presidenta del Miss Perú anunció que iba a sacar a Yoko Chong de su plataforma por apoyar esta marcha.

“No hay forma que tú seas tan irresponsable, nosotros trabajamos directamente en Miss Perú con EsSalud (...) ¿Yo voy a aceptar que alguien pueda salir a marchar? ¿Qué m**** vas a conseguir marchando?”, se le escucha decir en un audio publicado por la propia Jessica Newton.

“No seas conchuda, o sea, de verdad estoy indignada”, le dijo a la Miss Intercontinental South America 2019.

Por su parte, Yoko Chong aseguró que respeta la decisión de Jessica Newton, pero que se mantiene firme en su opinión contra la cuarentena:

“Perfecto Jess, acepto que me retires de la plataforma. Gracias por todo pero aún así mantengo mi posición, solo Dios sabe lo difícil que será esos días de cuarentena para las personas que no podrán salir a trabajar, que tienen que valerse día con día para llevar alimento a sus casas. Existen otras formas para poder concientizar a las personas, pero no encerrándolas”, expresó.

Por su parte, Jessica Newton aseguró que Yoko Chong ya no es su reina: “La ayude en su rehabilitación y lo seguiré haciendo pero no voy a tener en mi plataforma a nadie que promueva el desorden y los contagios, cuando ha estado de fiesta y ni siquiera se expondrá a marchar”.

