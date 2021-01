Jessica Newton declaró para el programa “Amor y Fuego” y explicó los motivos por los que retiró a Shenaaz September del certámen “Miss Perú La Pre”. Y es que todo se habría suscitado por una fotografías de la modelo en lencería.

Sin embargo todo no quedó ahí, ya que la joven de 18 años salió a denunciar mediante sus redes sociales que se había sentido denigrada por los comentarios de la organizadora del evento.

“Yo nunca le he respondido a esa niña, ni le pienso responder. Yo no estoy acostumbrada a responder insultos, ni faltas de respeto, ni tampoco tener que aceptar que me digan que soy racista, porque me han dicho de todo”, comenzó diciendo Jessica.

“Magaly me aconsejó mostrar el video y traté de no hacerlo, pero desgraciadamente la gente tenía una idea distinta de una foto en lencería, pero si estoy haciendo una plataforma en ‘Miss Perú La Pre’, donde quiero inculcar valores, donde las chicas tienen que aprender a cuidarse, a respetarse, esto no tiene nada que hacer en mi plataforma”, agregó.

En ese sentido, Newton aconsejó a Shenazz que si tenía algún problema personal lo resolviera con un psicólogo. “No entiendo por qué se siente denigrada. Que ella tenga un problema personal y que se sienta afectada por mi forma de pensar, ese es problema de ella y tendrá que verlo ella con alguien que la ayude psicológicamente”, manifestó.

Por su parte, la joven modelo confesó que no le molestó el hecho de que la retiraran del certamen, sino que hicieran públicos aspectos de su vida personal. “Yo creo que ella no debió exponerme de manera pública como lo hizo. Y sí me denigró al decir que no me respeto ni me amo por subir ese tipo de fotos. A mi no me molesta que me haya retirado, porque reglas son reglas, pero la manera en la que se refirió no era la adecuada”, señaló.

Jessica Newton sobre Shenaaz September - Ojo

