Jessica Newton no ocultó la molestia que le generaron las imágenes que difundió el programa “Magaly TV, la firme”, en las que se ve a Ivana Yturbe fumando un “cigarro muy especial” en el auto de su novio Beto Da Silva.

“Yo no la había visto fumar nunca, y la conozco hace varios años. No voy a decir que me sorprendió, eso me molestó. Cuando alguien quiere y estima a otra persona, molesta que no tenga alguien que la guíe de la manera correcta”, lamentó la ex Miss Perú.

Asimismo, también se refirió a la apresurada convivencia que iniciaron la modelo y el futbolista, en medio de la cuarentena obligatoria.

“Creo que no todo el mundo madura a temprana edad, ella todavía es chiquita y me imagino que será el costo de crecer. Todo el mundo se equivoca y espero que ella llegue a una madurez y que se dé cuenta de todo lo que puede construir sin necesidad de correr”, remarcó.

La dueña de la franquicia Miss Perú espera que el concurso, a pesar de la pandemia que estamos sufriendo, se desarrolle este año, aunque, es consciente que será en condiciones especiales.

