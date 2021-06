La directora del Miss Perú, Jessica Newton, se pronunció tras las Elecciones Generales 2021, donde Pedro Castillo está por encima de Keiko Fujimori, solo por unas milésimas.

Al respecto, Jessica Newton negó que se vaya de nuestro país de ser declarado Pedro Castillo de Perú Libre como el presidente de la República.

Ella afirmó que ha vivido en Perú cuando la situación se puso peor, por lo que ahora continuará viviendo en este país.

“A todas las personas les agradezco que me ha escrito pensando que me voy del país tras las elecciones. A ellas les digo, que no me a ninguna parte, que no me he ido antes cuando la situación del Perú estaba peor, aunque oportunidades no han faltado”, respondió.

Jessica Newton pidió no seguir peleándonos entre nosotros. “Mi pasaporte sigue siendo peruano y estoy feliz de vivir en el Perú aunque los peruanos nos empeñemos en complicarnos la vida, lo peor que podemos hacer es insultarnos”.

“Ninguna lucha de clases va a generar que salgamos adelante. Mi consejo es el que doy todos los días. Hay que salir trabajando. Creo en el respeto y todavía tengo fe”, agregó.

Finalmente, Jessica Newton pidió respetar los resultados de la ONPE. “Ya los resultados se verán en los últimos días. Ningún enfrentamiento, daño o insulto le va poner más o menos puntos a un candidato”.

Ella afirmó que ha vivido en Perú cuando la situación se puso peor, por lo que ahora continuará viviendo en el país.

TE PUEDE INTERESAR