Jessica Newton no se cansa de elogiar a Deyvis Orosco, pareja de su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid y esta vez dijo en el programa de “Magaly TeVe La Firme” que el cantante es un integrante más de la familia, por lo que espera que esa relación termine en el altar.

“Deyvis es uno más (de la familia) y estoy feliz de que sea así. Es todo muy natural, muy divertido, totalmente cercano sin poses (…) La verdad que nos hemos integrado súper bien: salimos al parque, jugamos con los perritos. La verdad es que estoy feliz de tenerlo”, expresó.

QUIERE EL NIETO

Consultada por el futuro de la relación de su hija Cassandra y Deyvis, Jessica no tuvo reparos en revelar que espera que ambos se casen, y pronto le puedan dar un nieto. “Todo tiene que ir paso a paso. ¿Para qué te voy a mentir? Me encantaría, un nieto o nieta sería una bendición. (…) No lo he cambiado, primero la boda, por eso ando fastidiando a Deyvis Orosco”, dijo entre risas.

MISS PERU SERÁ DE MANERA VIRTUAL

La organización del Miss Perú dirigida por Jessica Newton ya está trabajando de manera virtual para cumplir con la elección de la próxima reina que representará a nuestro país en Miss Universo.El 2020 será diferente, pero no perderá el glamour al que nos tiene acostumbrados. Serán 20 reinas bajo su elección dentro de las dos etapas en que llevó el concurso (1993 - 2004 / 2015 - 2020 ) logrando tres clasificaciones en Miss Universo, una Miss World y una Miss Grand International.

Cabe mencionar, que en el canal oficial de YouTube de la organización Miss Perú Oficial podrán participar y seguir paso a paso el desarrollo del concurso.