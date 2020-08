Jessica Tapia jamás imaginó que compartir una imagen de una de sus hijas iba a tener tantas reacciones en su cuenta de Instagram. Todo ocurrió cuando la periodista dio a conocer que estaban con el pediatra recibiendo las ultimas evaluaciones para que la pequeña pueda retomar sus clases presenciales en el colegio.

“#BabyAva escuchando atenta la felicitación del pediatra. Tocó ir al doctor por los certificados de salud necesarios para empezar las clases. Esperemos que todos ustedes también se encuentren muy bien”, escribió Taía en su rede social.

Inmediatamente, recibió cientos de comentarios al respecto por poner en peligro a su nena. “Es un riesgo mandar a los niños al colegio. En fin cada familia toma la determinación que desea”, le dijo @glendix1. Tapia no titubeó y le respondió: “@glendix1 Nadie sabe nada. Eso ya quedó demostrado”.

“Hay que tener cuidado Jessica la pandemia aun esta fuerte ; cuídense mucho dios las guarde y proteja”, le escribió ynguilramirez . “@ynguilramirez Lo tendremos. Gracias”, le respondió la ex conductora de “Panorama”. Sin embargo, una respuesta de Jessica Tapia si que trae bastante preocupación por minimizar la pandemia. Y esto fue cuando la usuaria thalhu18 opinó: “Qué relajado está USA”. Fue entonces que la ex Miss Perú le aclaró: “@thalhu18 No. En mi estado las escuelas publicas (osea casi todas) serán on line. Los colegios privados son los que ofrecen el chance de ir en persona. No hay que generalizar. Nosotros como familia optamos por ir porque vamos a misa, al supermercado, a la farmacia. Así que vamos a la escuela”.