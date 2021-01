Jesús Barco, actual pareja sentimental de Melissa Klug, escribió un conmovedor mensaje a su madre, a quien le pidió que sea “fuerte”. Aparentemente, la familia del futbolista se encuentra atravesando un momento difícil.

“No, no te voy a decir que dejes de estar triste, porque no funciona así. Pero sí te recordaré que las cosas van a mejorar. No hay días buenos o malos, solo unos que enseñan más que otros. Y hay que seguir, en cualquier caso, confía en eso”, escribió el exjugador de Universitario de Deportes.

Luego compartió una fotografía de su progenitora, Gloria Luz Bozzeta, donde le recuerda que pronto estará con él.

“Sé fuerte madre, ya pasará este momento malo y ya estarás con nosotros, te amo. Ya falta poco para que estés con nosotros. Aguanta un poco más”, sentenció.

Viaje con Melissa Klug

Recientemente, Barco viajó junto a Melissa Klug a Punta Cana para celebrar Año Nuevo, donde confirmaron su romance. Klug es 14 años mayor que el deportista.

TE PUEDE INTERESAR