Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco están atravesando una gran etapa sentimental, así lo evidencian en sus redes sociales. Y es que la chalaca superó el Covid-19 y su novio no tuvo mejor idea que regalarle un romántico regalo para celebrar la noticia.

A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Blanca de Chucuito se mostró muy emocionada tras recibir un oso gigante de peluche y flores de parte de su pelotero.

“Para la mujer que hace mi vida perfecta”, se lee en la tarjeta que venía con la sorpresa.

La influencer no dudo en responderle y le dedico un tierno mensaje en sus historias: “Gracias amor mío, siempre me sorprendes con cada detalle que me llena de amor. Te amo mi barco”, detalló.

Foto: (Captura de Pantalla/Instagram: @melissaklugoficial)

Como se recuerda, el último lunes la empresaria contó que superó el COVID-19. A través de sus stories de Instagram, Melissa Klug reveló que se tomó una nueva prueba para descartar la enfermedad y dio negativo.

“Quiero contarles que vinieron a mi casita, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, para realizarme mi prueba y ya salí negativo, gracias a Dios ya estoy bien”, contó la modelo.

TE PUEDE INTERESAR