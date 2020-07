El cantante John Kelvin, aún en Japón desarrollando su actividad artística, comentó sobre el estado de salud de Magaly Medina, quien dio positivo al COVID-19 y aún así grabó su programa en vivo.

“Ante todo, espero que la señora se recupere. Pero solo puedo decir que el karma existe, recuerdo que ella siempre comentó sobre que yo podía tener la enfermedad y no fue así”, dice el cantante de cumbia.

El artista es consciente de que el virus es una amenaza que puede llegar en cualquier momento, si es que uno se descuida. “No sé lo que me puede pasar más adelante, sabemos que el coronavirus está en todas partes, así que no se puede cantar victoria”, agrega .

EN CONCIERTO

Kelvin, si bien cuando llegó a Japón tuvo que cancelar sus shows debido a la pandema, hoy confiesa que la situación es totalmente diferente. “Los tiempos de Dios son perfectos, gracías a Él ahora estoy trabajando aquí en Japón, llevando mi música a muchos locales”.

DOLIDO

El cumbiambero no puede dejar de recordar a la conductora de “Magaly TV, la firme”.

“Ella trabajó en plena cuarentena, mientras otros no podían hacerlo, y ahora con el coronavirus sigue conduciendo el programa. ¿Y a mí en algún momento me dijo ‘irresponsable’, cuando no estaba enfermo? Pregunto ahora, ¿quién es la verdaderamente irresponsable?”, dijo John Kelvin, bastante indignado.

FRANK LÓPEZ redaccion@prensmart.pe

