Jim Carrey acaba de sorprender a propios y extraños al anunciar que se retirará de la actuación tras el estreno de “Sonic 2: La película”. Esta revelación fue hecha por el actor canadiense-estadounidense durante una entrevista que ofreció al programa “Access Hollywood”.

En conversación con la periodista Kit Hoover, el comediante, recordado por sus papeles protagónicos en “La Máscara”, “El Grinch” o “Ace Ventura”, aseguró que sólo está esperando que termine su gira de la cinta para alejarse de los sets y dejar atrás el glamour de Hollywood.

“Bueno, me voy a retirar. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio”, indicó inicialmente, para luego explicar qué tendría que pasar para que cambie de opinión y dé marcha atrás en la decisión de ponerle fin a su trabajo frente a las cámaras.

“Depende, si los ángeles me traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser realmente importante para que la gente lo vea, puede que siga por el camino, pero me voy a tomar un descanso”, agregó Jim Carrey.

El humorista precisó que ahora valora la tranquilidad, luego de llevar por décadas el ritmo vertiginoso de ser una estrella de Hollywood, y ese es el principal motivo por el que, después de retirarse, se dedicará a mantener una vida alejada de los medios.

“Me gusta mucho mi vida tranquila, y me gusta mucho poner pintura en el lienzo, y me encanta mi vida espiritual, y siento que -y esto es algo que quizá nunca oigas decir a otra celebridad mientras exista el tiempo- tengo suficiente. He hecho lo suficiente. Soy suficiente”, finalizó sobre el tema.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza dijo que prefiere a Brunella Horna antes que Melissa Paredes como compañera

Janet Barboza sobre Melissa Paredes y Anthony Aranda https://www.americatv.com.pe/noticias/