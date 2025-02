El cáncer testicular es una de las enfermedades más silenciosas pero peligrosas, especialmente en hombres jóvenes. Joel Ezeta, reconocido por su participación en “Los Choches”, compartió su experiencia en el programa Ocho Locos de América Televisión donde relató los duros momentos que vivió tras ser diagnosticado con esta enfermedad a los 20 años.

El actor, que también participó en La Gran Sangre, recordó lo difícil que fue recibir la noticia de su diagnóstico de cáncer testicular. “Fue un golpe tremendo. Apenas tenía 20 años, y el hecho de que fuera hijo único hizo todo aún más difícil para mis padres”, expresó.

Durante su tratamiento, que incluyó 25 quimioterapias, Joel admitió que “llegué a un punto en que pensaba que no iba a poder más. Fue tan desgastante, pero sabía que tenía que seguir luchando”. Asimismo, añadió: “El mismo día que me diagnosticaron, me dieron la noticia para participar en La Gran Sangre. A veces, parecía que no iba a salir de esa. Fueron momentos de mucha oscuridad”, expresó, recordando cómo la enfermedad afectó su vida personal y profesional.

A pesar de las dificultades, el también conductor expresó su gratitud por el tratamiento preventivo: “Gracias a Dios fue preventivo, pero el proceso no fue nada fácil. Sentí que no tenía fuerzas, pero el apoyo de mi familia fue clave”.

Su testimonio refleja la fortaleza ante la adversidad, pero además sirve como mensaje para concientizar sobre la prevención y promover a la población a someterse a chequeos regulares para poder detectar a tiempo cualquier enfermedad.

TE PUEDE INTERESAR: