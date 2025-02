Recientemente se celebró en la ciudad de Nueva Orleans uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo: El Super Bowl. Este, además de albergar la final de la NFL, es conocido por su espectáculo de medio tiempo. Este año, el elegido para deslumbrar talento y estilo fue Kendrick Lamar.

El reconocido rapero, siempre en la cima de la moda y la autenticidad, optó por usar en su presentación un look inspirado en la tendencia del denim holgado, este, rememoraba la rebeldía de los años 90 y comienzos del 2000, pero con un toque contemporáneo y refinado. La selección de este look no solo proporcionaba confort, sino que también transmitía una postura relajada y confiada.

Si deseas adaptar esta tendencia a tu estilo, el secreto radica en hallar el equilibrio correcto. Conjuga jeans de corte ancho como los 568 Loose Straight de Levi’s con ropa más abierta en la parte superior para un estilo balanceado. Una camiseta simple o una chaqueta organizada pueden hacer una distinción y asistirte en la definición de tu estilo.

Si buscas un aire vintage sin sacrificar la modernidad, otra opción es elegir un modelo con una silueta un tanto acampanada. Los 517 Bootcut de Levi’s capturan esa estética tradicional, perfecta para combinar con botas o zapatillas deportivas y una camisa de mezclilla para un estilo constante.

La tendencia del denim holgado es un clásico atemporal que fusiona la mejor parte de la moda con la comodidad. Incorporar esta tendencia a tu guardarropa es una forma sencilla de renovar tu estilo y destacar con una estética relajada pero con mucha personalidad.

Para descubrir más sobre estos modelos y encontrar el ajuste perfecto para ti, visita levi.pe o acude a tu punto de venta físico favorito.

