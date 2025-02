San Valentín está a la vuelta de la esquina, y este 14 de febrero es el momento ideal para sorprender a esa persona especial. Ya sea con una cena romántica, una actividad emocionante o un detalle único. Pero lo más importante a la hora de elegir el regalo es conocer los gustos de tu pareja. Cada detalle cuenta, y elegir algo que se ajuste a su personalidad hará que tu obsequio sea aún más significativo.

La Ibérica lanza campaña “Mi Corazón Lleva tu Nombre”

La marca ofrece Corazones de Chocolate con leche (40% cacao) en 35gr, 80gr y 180gr, y los populares Bombones “Dulce Armonía”, surtidos con rellenos variados, todo bañado en chocolate al 52% cacao.

Avon

Far Away Beyond The Moon. Fragancia con notas envolventes de cereza, sándalo y la esencia floral de Belle de Nuit, que florece solo a la luz de la luna. P. S/ 79.90

2. Kit x 2 Power Stay. Incluye un delineador líquido de larga duración de 3.5 ml y un labial Preciso de 10 horas de duración. P. S/ 42.90

Natura

Kaiak Sonar. Perfume femenino floral-frutal con tecnología Vibrascent, que convierte sonidos y imágenes del mar en aromas. Con notas de pera, bergamota y acordes acuáticos, ideal para mujeres aventureras. P. S/ 77.40

Joyería romántica

Charm Cubo Juguete Móvil: Charm en plata de ley con corazones esmaltados, gemas brillantes y cubos giratorios. Crea mensajes de amor o amistad. Precio: S/600.

Aretes Flecha y Corazón Cristal de Murano: Aretes que simbolizan amor propio y la flecha de Cupido, perfectos para quienes se valoran. Precio: S/570.

Calzado

CAT lanza en Perú una colección exclusiva inspirada en Batman, combinando durabilidad y el espíritu audaz de Ciudad Gótica para los más valientes.

Planes románticos

Love Up!: Vive una experiencia interactiva e inmersiva en Love Up, con 14 salas temáticas, luces LED y actividades divertidas. Perfecto para fotos y hasta una propuesta de matrimonio.

Cena romántica en Osteria Convivium: Disfruta de pastas artesanales, carnes y mariscos en un ambiente íntimo. Finaliza con un delicioso tiramisú, el toque dulce perfecto para la velada.

Thriller en el cine: Disfruta de “Compañera Perfecta”, una película intrigante sobre una joven que descubre un secreto perturbador en un fin de semana con su pareja. Ideal para conversaciones profundas.

Cata en pareja en Booze Bar: Prueba whiskies japoneses y un coctel con Roku Gin. Vive una experiencia única con la carta de cocteles inspirada en Sudamérica, como el sabor a mazamorra morada de Perú.

Perfumes inolvidables en Ripley (El 13 de febrero, de 5 p.m. al cierre, disfruta de regalos especiales por compras en varias categorías.)

Carolina Herrera 212 Heroes for Her, 30ML. Fragancia fresca y sofisticada. Precio: S/ 169.

Boss Bottled Tonic, 100ML. Esencia elegante y equilibrada para uso diario. Precio: S/ 219.

Tous Sensual Touch Mujer, 30ML. Aroma delicado y femenino con carácter. Precio: S/ 99.

Antonio Banderas The Icon, 200ML. Perfume moderno y audaz para destacar. Precio: S/ 149.

Black Honey Pop Lip & Cheek. Producto versátil para labios y mejillas, tono Black Honey. Precio: S/ 135.

Experiencias únicas

Bigbox ofrece planes para San Valentín como cenas románticas, escapadas de adrenalina, clases de baile y desconexión total, ideales para disfrutar con pareja o amigos.

Vive la experiencia Cena a Ciegas en el restaurante Xoma. Disfruta de sabores peruanos fusionados con alta cocina, degustando cordero, alpaca, trufas, atún y un postre como “mundo dulce”.

Escapa de la rutina con Escape Room : resuelve acertijos con amigos en 60 minutos de adrenalina y diversión. ¡Cada segundo cuenta!

Vive un romántico día en Casa Hotel Mamaluna: una noche con desayuno, cena bajo la luna, acceso a la piscina y fogata en Lunahuaná.

Relájate en Yaku Spa: disfruta de un masaje terapéutico, acceso al vapor y jacuzzi para desconectar del estrés junto a tu ser especial.

Preferencias de compra en Mercado Libre

Collares para compartir: Regala collares imantados o con frases grabadas, simbolizando unión y amor. Encuentra opciones por menos de S/.100 en Mercado Libre.

Perfumes: Fragancias de marcas como Victoria’s Secret, Cyzone, Avon, Yanbal y Natura, para todos los gustos y presupuestos.

Peluches: Regala peluches tiernos como Mickey, Minnie o ositos de Sanrio para un detalle especial en San Valentín.Cuidado personal: Sets de skincare para hombre y mujer con cremas hidratantes, mascarillas y serums de marcas como Neutrogena, Isdin, American Crew y Skala.

Perfumerías unidas

Para ellos

Ultimune Power Infusing Serum Men. Suero hidratante de Shiseido que fortalece la piel, aporta antioxidantes y ayuda en la recuperación. Ideal para su rutina de skincare.

Dior Homme Parfum. Perfume masculino con notas de lirio, perfecto para quienes buscan una fragancia distintiva y sofisticada.

Para ellas

Aretes Flowers Largos Blanco. Aretes bañados en oro de 18k, con diseño floral y colorido. Perfectos para dar un toque maximalista y elegante.

Perfect Elixir Mujer Eau de Parfum. Fragancia de Marc Jacobs que promueve confianza y amor propio, ideal para la mujer que se destaca.

Regalos tecnológicos

iPhone 16: Desde S/4,899. Supera tus límites con su cámara gran angular y batería de larga duración de 27 horas, manteniéndote conectado sin interrupciones.

Apple Watch: Desde S/1,599. Monitorea tu salud, optimiza entrenamientos, responde llamadas y mensajes, y registra cada movimiento del día.

AirPods: Desde S/599. Calidad de sonido excepcional y total compatibilidad con tus dispositivos Apple para una experiencia auditiva incomparable y se integran sin complicaciones con tu iPhone, iPad, Mac y Apple Watch.

Momentos románticas

Real Plaza Pro ofrecerá descuentos exclusivos para San Valentín, como un sorteo para una cena gratis en Don Belisario. Los visitantes pueden registrarse gratis en la app Real Plaza del 10 al 21 de febrero. En Real Plaza Santa Clara, con compras de S/50, se puede ganar una cena para dos.

Costa 21 presentará el show “Amor Bajo las Estrellas” el 14 de febrero, con artistas como Álex Ubago y Cali & El Dandee. Además, el 20 y 27 de febrero habrá eventos gratuitos en Real Plaza Salaverry, con música y degustación.

En Real Plaza Puruchuco, se llevará a cabo Dardo del Amor, una dinámica con premios sorpresa los fines de semana de febrero. También puedes disfrutar de un tour en paddle con “360 Explora”, explorando el mar limeño el 14 de febrero.

Real Plaza Santa Clara ofrecerá sesiones fotográficas temáticas de San Valentín entre el 6 y el 15 de febrero, de 10:00 a 10:00 p.m. Los días 9, 22 y 23, registrando un ticket de compra, se podrá acceder a sesiones fotográficas gratis.

Tendencia de regalos

Rappi Perú proyecta un aumento del 57% en pedidos para San Valentín. Los regalos tradicionales como flores y chocolates siguen siendo populares, pero los artículos de intimidad, como aceites de masaje y juguetes eróticos, crecerán un 80%.

Opciones de Yanbal

El perfume Pasión, ambarado floral, es ideal para mujeres sofisticadas. Para frescura, la Colonia Mix & Chic Berry Tonic, con frutos rojos y merengue. Para hombres, Zentro, ambarado maderoso, es perfecto.

Joyas que hablan

Regala piezas únicas como los aretes Amor Intenso o diseños personalizados con iniciales bubble o corazones. Joyería de edición limitada, un detalle memorable y lleno de estilo.

Maquillaje que enamora

Hydra-lip líquidos mate en tonos como “Sweet Mora” y “Berry Pink” para labios sensuales. Esmaltes vibrantes como “Berry in Love” y “Sweet Jelly” completan el look romántico.

Piel perfumada

La crema corporal Biomilk Yogurt Probiótico Frambuesa Granada de Yanbal hidrata y cuida el microbioma de la piel, dejándola suave y delicadamente perfumada con un aroma delicioso.

Obsequios para ellos

Elegancia clásica. La camisa Refine Woven Regular Fit es perfecta para un look sofisticado, con diseño clásico y comodidad stretch.

Reloj Resistente. El G-SHOCK G-B001MVA destaca por su diseño robusto y futurista, ideal para los fanáticos de los relojes.

Estilo Urbano. Las adidas Taekwondo combinan confort y diseño, perfectas para un look casual y moderno.

Deportista apasionado. Para los amantes del deporte, los chimpunes Predator o las Supernova Rise ofrecen rendimiento y comodidad excepcionales.

Aventura en la naturaleza

Disfruta de un fin de semana en lugares como Marcahuasi o Canta, donde pueden hacer camping o explorar cascadas y montañas, rodeados de belleza natural.

Desconexión total

Para relajarse, un retiro en spa o hotel boutique es ideal. En Lima, el Hotel B y el Swissôtel o frecen ambientes tranquilos y exclusivos para disfrutar en pareja.

Viajes sorpresa

Kango ofrece viajes sorpresa con boletos y estadía incluidos desde US$199. Las parejas pueden descubrir su destino 4 días antes, viviendo una experiencia única e inolvidable.

Exploración cultural

Recorre el Malecón de Miraflores, visita museos como el MALI o el Museo Pedro de Osma, o disfruta de un tour gastronómico por mercados y restaurantes como Mercado 28 o Isolina.

Productos tecnológicos

Xiaomi 14T: Pantalla de 6.67″ con resolución 144Hz, procesador MediaTek Dimensity 8300-Ultra, 12GB de RAM y cámaras Leica. Incluye Redmi Pad SE o Redmi 14C. ¡Solo S/2,299!

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: Motor de 1000W, hasta 60 km/h, estructura ligera de aluminio aeroespacial, neumáticos autosellantes de 10” y autonomía para paseos románticos. Solo S/1,999.

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L: Cocina saludable con capacidad de 5.5L, temperatura ajustable de 40°C a 220°C. Controla desde la app MI Home. ¡Llévatela por S/419!

Xiaomi Robot Vacuum X20+: Succión de 6000 Pa, mapeo láser preciso y control de agua para limpiar cualquier superficie. ¡Ideal para menos preocupaciones! Solo S/1,799.

Xiaomi TV A 50”: Pantalla 4K HDR, sonido envolvente Dolby Audio y DTS-X, y acceso a plataformas de streaming con Google TV. ¡Solo S/1,199!