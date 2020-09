Johana Cubillas dio una contundente respuesta a las mujeres que se dedican a cuestionar la forma en la que cría a su hijo a través de su cuenta de Instagram.

La hija del “Nene” Cubillas contó que recibe muchos comentarios positivos, pero nunca faltan aquellos que la critican por su figura o porque decidió no dar de lactar de pecho.

“Una chica me pone que estoy peloncita, o sea, que estoy calva porque se me está cayendo el pelo por el embarazo, que en verdad no es así porque yo siempre he tenido poco pelo”, comentó Johana Cubillas en Instagram.

“Hay cosas que tú puedes pensarlas pero no suman en absoluto decirlas como: estás gordita o dale tetita a tu bebé si es que decidiste no darle de lactar de pecho”, agregó.

Johana Cubillas pidió a las madres que la siguen que sean más empáticas y respeten la forma en que otras personas deciden criar a sus hijos: “Esas cosas no suman en absoluto, menos cuando le haces comentarios a una mamá que ha dado a luz”.

Johana Cubillas responde tras ser criticada - diario ojo

Decidió dar leche en biberón

Poco después de dar a luz, Johana Cubillas contó que se dio cuenta que no podía darle “teta” a su hijo.

“YO quise desde un inicio intentar darle “la teta” a mi hijo, de hecho lo intenté los primeros días y nunca funcionó. Toda esa historia que te quieren vender de que es el momento más increíble y único para generar vínculos con tu hijo es bastante subjetiva. A mí solo me generaba frustración, dolor y desespero”, contó.

“Porque mi hijo nacido de 8 meses no podía agarrarse bien a la teta, porque me pasaba horas dándole de lactar y terminaba dándole fórmula (que no está mal) porque no succionaba casi nada. Había que tomar una decisión. Hablé con la única persona a la que sentí tenía que pedirle su opinión: mi marido. Él, incondicional como siempre, me apoyó en todo y en ese momento decidí que me iba a extraer la leche y dársela a mi hijo en BIBERÓN!”, explicó semanas atrás.

VIDEOS RECOMENDADOS

Korina Rivadeneira admite que considera dejar la lactancia materna

Korina Rivadeneira podría dejar la lactancia materna - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR