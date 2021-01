Johanna San Miguel estuvo enlazada hace algunos días junto a su hijo Paulo, quien recientemente cumplió 18 años de edad. Y es que la conductora de “Esto es Guerra” confesó la gran relación que mantiene con su primogénito.

“Es un chico independiente, criado por mí, quiere empezar él mismo a ganar y generar su propio dinero para contribuir con su carrera, me parece lindo”, comenzó diciendo la presentadora, aseverando que su hijo quiere ser cirujano plástico.

En ese sentido, Johanna confesó que no se acostumbraría ver a Paulo en el reality de competencia, pero si fuera su decisión, ella siempre lo apoyaría.

“No, la verdad no me veo a mí, no sé, gritándole... No sé, y por último es una decisión suya, así que yo no tengo mucha injerencia. Tengo que apoyarlo en sus decisiones para que logre sus metas, para que entienda que la vida no es fácil, que la vida cuesta y que sea agradecido de lo que tiene”, manifestó.

