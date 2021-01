Johanna San Miguel estuvo enlazada en exclusiva con el programa “En boca de todos” para contar detalles inéditos de su inesperado ingreso como conductora de “Esto es Guerra”.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños es que la actriz presentó por primera vez en televisión nacional a su hijo Paulo, a quien calificó como el “amor de su vida”.

Y como es costumbre , los conductores de ‘EBT’ no podían quedarse con las ganas de preguntarle algunas curiosidades al joven estudiante. “¿Tu mamá te da propina o es tacaña?”, consultó Carloncho.

“Es tacaña... No mentira. Si me da propina. Ya le he dicho, que ahora que está trabajando en ‘Esto es Guerra’ me de el 10% de su sueldo, es lo justo”, comentó Paulo entre risas.

Por otra parte, Tula Rodríguez también le preguntó al menor si había alguna posibilidad futura de que formara parte del reality de competencia. “Yo ya le dije que todo depende del dinero, con eso se ve todo”, contestó muy decidido.

