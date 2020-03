La actriz y conductora Johanna San Miguel actualmente está presentando “Se busca marido cama adentro” en Miraflores. A diferencia del nombre de su show, la recordada ‘Queca’ de Pataclaun dice haber entendido que no necesita tener una pareja a su costado para sentirse "completa y plena”.

- Johanna ya no está buscando un marido cama adentro, ¿qué está buscando ahora?

Paz y tranquilidad. Estoy buscando poder conocerme más y aceptarme cómo soy, respetando mis espacios y procesos. Además busco entender el mundo en el que vivimos y cuál es mi participación. Creo que todos tenemos la necesidad de saber cuál es nuestra misión. Me cuestiono eso todos los días.

- El motivo por el cual surge la idea al inicio de este show era porque una de tus exparejas no te proponía matrimonio, ¿por qué crees que el compromiso asusta a las personas?

Porque es una invasión a la privacidad, esa que se ha perdido tanto. En mi caso, antes de pensar en eso, pienso: “miércoles, ¿cómo hago para darle ese tiempo si tengo tanta cosas por hacer?”. Tendría que estar con una persona muy estructurada con sus propias cosas, donde se respete los espacios del otro.

- ¿Sigues soñando con la idea del matrimonio?

Antes sí, pero ahora ya no, descartado (risas). A mí eso no me resuena.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: mitos y verdades sobre el virus

Coronavirus en Perú: mitos y verdades sobre el virus (11/03/20)

TE PUEDE INTERESAR