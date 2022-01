Mientras muchas personas se alistaban para festejar el Año Nuevo, Dalia Durán publicaba un profundo mensaje en su cuenta de Instagram, en la cual hizo un análisis de lo que ha significado el 2021 en su vida y la de sus hijos.

“Este año me enseñó a no planear tanto la vida. He librado batallas de las que cualquiera no se levanta y aquí estoy, recuerdo cada segundo desde que tengo 3 años de edad y sí que no ha sido fácil”, se lee en la última publicación de la presentadora cubana.

Dalia Durán también hizo alusión al complicado momento que le ha tocado vivir luego de denunciar por violencia sexual, física y psicológica a su expareja John Kelvin, acusación que provocó que el cantante sea recluido en el penal de Lurigancho.

“A veces no sé cuánto más pueda aguantar, pero miro a mi alrededor y están ahí, con esa mirada llena de amor y abrazos que no se detienen, mis hijos, y digo no puedo ser egoísta porque los amo tanto como para dejarme vencer, solo Dios dirá”, concluyó.

Recordemos que Dalia Durán estuvo en el ojo de la tormenta recientemente luego que exigiera públicamente a las autoridades liberar a John Kelvin. Tras recibir gran cantidad de críticas, la cubana aseguró que hizo este pedido por sus hijos.

“Fue un momento de angustia, viendo llorar a mis pequeños. Me partió el alma. Soy una mamá leona, por ellos todo. Mis hijos me necesitan y nadie verá por ellos, solo yo. No espero nada (sobre su libertad), la justicia será quien decida su destino, no tengo injerencia en ese aspecto”, apuntó.

