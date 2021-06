El cumbiambero John Kelvin estuvo en “Mujeres al Mando” y desde esa trinchera hizo una mea culpa y se dirigió a su esposa Dalia Durán tras sus múltiples ampays.

John Kelvin reconoció sus errores, pero también le pidió a su esposa en parar con los ataques de ambos lados por el bien de sus hijos.

Llorando y con la voz entrecortada, el cantante dijo estar cansado de lo que él llama “peliculina”.

“Yo ya no quiero más película de mi vida, por mis hijos, estoy harto de tanta peliculina. Esto no viene desde hace dos semanas, viene desde que me fui a Europa, desde hace más de un año. Nadie se pone en tu posición ni en la mía”.

Además, John Kelvin le recordó a Dalia Durán que ambos harán sus vidas, pero que ellos siempre deben estar juntos por sus hijos.

“Ambos estamos siendo egoístas porque nadie se pone en la posición de nuestros cuatro hijos, porque ellos son los más perjudicados de todo esto. Tú vas hacer tu vida y yo también, pero ellos van a depender de nosotros, solamente de nosotros. Nadie les va dar un tarro de leche, pero sí nosotros”.

TE PUEDE INTERESAR