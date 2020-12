John Kelvin se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta pública. Y es que esta vez el cantante fue puesto al descubierto por el programa “Magaly TV, la firme”, en lo que habría sido fugar “amorío” con un chico transformista hace algunos semanas.

El cumbiambero estuvo como invitado especial en el programa “Amor y Fuego”, donde también fue increpado por la popular ‘Aitana Logde’.

“Eso del hacker me parece bien ridículo. Él sabía que yo era un chico transformista. ¿Entonces con quién me encontré yo, con el hacker? Él sabe muy bien lo que pasó esa noche. Eso quede entre él y yo”, comenzó diciendo el joven.

En ese instante, John Kelvin se defendió y aseguró que este joven solo quiere sus “5 minutos de fama”.

“Me da vergüenza por todos mis amigos gays, trans, yo no me voy a poner boca a boca con alguien así. Yo no tengo ningún problema con ese tipo de personas, nada que ver. A mi lo que me incomoda es la estafa, que utilicen mi imagen mi nombre para esto (...) Si quiere sus 5 minutos de fama, que los tenga”, expresó muy indignado el artista.

