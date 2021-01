Jorge Benavides anunció oficialmente su ingreso a ATV tras su paso por Latina TV luego de varios años. Y es que el popular comediante se animó también a bromear con la conductora de espectáculos Magaly Medina.

En ese sentido, mencionó que aunque la periodista no quiera, regresará el sketch de ‘Mascaly’, algo que la popular ‘Urraca’ tomó con mucho humor y agradeció por el cariño.

“Señora Magaly Medina, con mucho respeto si usted me dice que sí, lo voy hacer, y así me diga que no, igual lo voy a hacer”, dijo el imitador. “Es un honor ser imitada por alguien tan talentoso como él”, le respondió Medina.

Recordemos que Jorge Benavides junto con su equipo fue presentado como el nuevo jale de ATV en el 2021. Asimismo, el cómico confirmó que Carlos Vílchez estará en su elenco tras una larga conversación.

TE PUEDE INTERESAR