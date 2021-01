Jorge Benavides fue presentado oficialmente como figura de ATV. El cómico se llevó a todo su elenco de exitoso programa “El wasap de JB”, entre ellos, Dayanita, Gabriela Serpa y Carlos Vílchez, su amigo incondicional.

Como se recuerda, se especuló mucho respecto a que su salida de Latina se dio porque el canal censuró el sketch de Francisco Sagasti

En entrevista con OJO, JB contó lo que realmente pasó:

-¿Qué fue lo que pasó con la parodia de la entrevista al presidente Sagasti por las conductoras de los principales dominicales?

En realidad puede haber sido una coincidencia que ese scketh no haya salido al aire, porque ya se estaba por cumplir mi contrato, pero definitivamente ese no ha sido el motivo por el que yo he decidido ya no continuar en Latina. En realidad Latina quiso renovar el contrato pero por decisión propia decidí ya no continuar, pero no por algún motivo en especial. Mi contrato se terminó a fin de año y recibí la llamada de Ney Guerrero (gerente de ATV) que se enteró que yo estaba sin contrato y me hizo algunas propuestas interesantes, decidí cambiar de camiseta, creo que eso es válido.

-¿No hubo ningún tipo de censura?

No. No salió el scketh por una decisión de la empresa pero con la promesa de que en un futuro no muy lejano iba a ser emitido. Creo que el concepto que tomó la empresa en ese momento, por la misma situación y la coyuntura, no lo vieron necesario y lo que me dijeron ellos es que lo “suspendimos” hasta próximo aviso.

-¿Te dejó algún mal sabor esa suspensión?

Para ser sincero no me agradó mucho porque el sketch no tenía nada de malo, agresivo ni ofensivo pero finalmente mi trabajo es hacerlos, grabarlos y entregarlos al canal y pasan a ser propiedad del canal, y ellos deciden qué es lo que hacen con sus productos. De hecho sí me avisaron por respeto.

Entrevista por: Frank López

