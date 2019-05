Jorge Benavides rompe su silencio y revela cómo sancionó a "Yuca" tras incidente con Clara Seminara

Tras la denuncia pública de Clara Seminara contra Enrique Espejo, más conocido como "Yuca", el director y productor Jorge Benavides se pronunció a través de un comunicado que compartió en redes sociales.

En este extenso mensaje, 'JB' asegura que castigó a "Yuca" luego de que la actriz cómica se quejara, indicando que sancionó económicamente al Sr. Espejo, ya que jamás ha permitido ni permitirá faltas de respeto hacia ninguna mujer ni mucho menos a colegas con las que trabaja.

Comunicado oficial de Jorge Benavides

Ante las declaraciones de la señorita Clara Seminara, me veo obligado a hacer este comunicado a la opinión pública, a fin de dar cuenta con exactitud de lo ocurrido entre la señorita Seminara y el señor Enrique Espejo (Yuca).

Como cuestión previa, debo manifestar y así lo ratificarán quienes me conocen cercanamente que, en mi calidad de director y productor de programas televisivos y eventos de entretenimiento, siempre invoco y aconsejo a los colegas artistas que trabajan conmigo el respeto mutuo que debe existir entre ellos.

Ciertamente, cuando estábamos en plena grabación observé a lo lejos que el señor Espejo y la señorita Clara Seminara estaban jugándose de manos, haciendo una suerte de parodia boxística que inició en tono de broma, dada la confianza que había entre ellos. Fue allí donde inmediatamente me acerqué a preguntar qué estaba pasando. Y la señorita Clara Seminara me dijo: “Jorge; el Yuca me ha dado un Palmazo”!!! En ningún momento me dijo: ME HA METIDO LA MANO!!! Al detallarme exactamente que el señor Espejo le había dado un palmazo le exigí a éste que le pida disculpas hasta en dos oportunidades, como en efecto lo hizo nuevamente, ya que ya lo había hecho en primera instancia.

El tema no quedó allí. Porque luego de lo sucedido me entrevisté uno a uno con los artistas del elenco que presenciaron el incidente y todos coincidieron en que los señores Espejo y Seminara se estaban jugando de manos y a la postre agrediéndose mutuamente. Lo cierto fue que el señor Espejo, en ese ir y venir de manotazos hasta ese momento en tono de juego, reaccionó mal y le dio un palmazo que incomodó a la señorita Seminara, y por eso, le exigí al señor Espejo que le pida disculpas nuevamente y en mi presencia.

Luego de ese incidente nos reunimos en la producción y acordamos imponerle una sanción económica al Sr. Espejo por el hecho sucedido, lo cual podemos acreditar.

Jamás he permitido ni permitiré faltas de respeto a ninguna mujer ni mucho menos a las colegas artistas que trabajan conmigo. Quienes han trabajado a mi lado lo saben perfectamente. Si el señor Espejo o cualquier otro artista del elenco hubiese manifestado alguna conducta de tocamientos indebidos como tendenciosamente lo señala la señorita Seminara, otras serían las consecuencias dentro de la producción y les aseguro que el señor Espejo ya no estaría trabajando conmigo.

Debo indicar que este incidente nada tuvo que ver con la no renovación del contrato de la señorita Seminara en la producción del programa, siendo esta una decisión que ya se había tomado con muchos meses de anticipación. Por lo tanto fue una decisión estrictamente administrativa al interior de la misma. Y si no hizo su personaje que ella reclama. Fue porque ella misma pidió permiso para hacer presentaciones al interior del país. Por lo que nos vimos obligados a reemplazar su personaje.

Lamento profundamente que la declaración de la señorita Clara Seminara no se ajuste a la verdad. Ignoro qué motivaciones tiene al pretender hacer de este incidente un escándalo, y sobre el que tomé las medidas correctivas en su oportunidad y en la que el señor Espejo le ofreció disculpas del caso en varias oportunidades. Solo ella conoce sus motivaciones!!!