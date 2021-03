El último sketch de “Porky” del programa “JB en ATV” sigue generando polémica e indignación en redes sociales tras el supuesto ‘acoso’ del gato “Silvestre” a la actriz Fátima Segovia.

Ante esto, Jorge Benavides, productor de ‘JB en ATV’, salió al frente y habló por primera vez en el programa Magaly TV: La Firme. El cómico aclaró lo que pasó en la parodia entre la popular ‘Chuecona’ y el ‘Gato Silvestre’.

“Para que haya un acoso, en principio tiene que haber un acosado o una acosada y en este caso no existe ninguna de los dos. Para que exista tiene que haber una denuncia, puede ser escrita o audiovisual, o de cualquier tipo. No existe ninguna denuncia de ninguna persona que haya sido acosada”, indicó el popular JB.

“Tanto yo como Fátima sabemos perfectamente quién está detrás de ese ‘Gato’. La persona que está dentro del muñeco es muy amigo de Fátima... Yo hablé con Fátima el día lunes y le pregunté si en verdad ella se ha sentido acosada por el muñeco del ‘Gato Silvestre. Ella lo que me dice es que ningún momento se ha sentido acosada por él”, agregó.

Por último, Benavides señaló que las conductas machistas no están normalizadas en su producción y afirmó que hace años no hacen sketch en los que las mujeres son abrazadas o besadas a la fuerza. “Yo conozco a mi gente, sé con quién trabajo, acá no existió acoso”.

Cabe indicar que en las imágenes se puede apreciar como la popular ‘Chuecona’ fue ‘tocada’ en plena grabación de ‘JB en ATV’ por un sujeto cuya identidad permanece desconocida, ya que estaba bajo un disfraz del gato Silvestre.

TE PUEDE INTERESAR