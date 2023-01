Fuerte y claro. Jorge Luna estuvo como invitado especial en un canal de Youtube, donde sorprendió a propios y extraños al revelar pasajes inéditos de su vida privada y también de su profesión. Y es que el popular comediante señaló que actualmente no se lleva bien con algunas instituciones peruanas debido a toda la polémica que genera el tipo de humor que comparte.

Recordemos que Jorge trabaja junto a Ricardo Mendoza en dos proyectos como tal: el programa “Hablando Huevadas”, y ahora su nuevo canal de Youtube, “No somos TV”, donde comparten distintos tipo de contenido como: comedia, batallas de rap, improvisación, entre otros temas.

Al ser consultado sobre la posibilidad de culminar en el Estadio Nacional aquel programa que lo llevó a la fama, Jorge contó que el Estado peruano le puso tres denuncias, haciendo que ese sueño que tiene sea casi imposible.

“Dios sea tan grande para permitirlo, ¿por qué te digo? Porque, mira, en cualquier otro país con lo que nosotros (junto a Ricardo) hemos hecho hasta ahora, no tendría tres denuncias penales por parte de mi país, sino, por lo menos un premio de algo. No tengo premios de nada, tengo tres denuncias del Estado, el Estado me denuncia”, confesó.

