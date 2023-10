Joseling Rojas, más conocida en el medio artístico como “La leona”, sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su regreso a la orquesta “El León y su Tripulación”, luego de alejarse de los escenarios para dedicarse a sus estudios universitarios en la carrera de Ingeniería Industrial.

La carismática intérprete de 31 años comunicó, a través de sus redes sociales, el motivo de su retorno a la música. “Decidí volver simplemente porque la orquesta se convirtió en mi familia y por ustedes (fans) que son el mejor público. También lo hice por mí y estoy segura que, con su apoyo y cariño, me acompañaran y me motivarán a dar lo mejor de mí cada vez que me proponga una meta en este largo y difícil camino”, compartió en su cuenta personal de Instagram.

La carismática intérprete de 31 años comunicó, a través de sus redes sociales, el motivo de su retorno a la música.

Tras contactarse con el dueño y vocalista principal de la orquesta, Leonardo Delgado, “El león”, ambos artistas decidieron preparar con fuerza su regreso a la agrupación que cada vez se hace más reconocida en nuestro país.

Joseling cuenta que se encuentra preparándose para realizar un concierto con la orquesta, también conocida como “Repartiendo changui volumen 3″ y, asimismo, será parte de la celebración de su aniversario que se llevará a cabo el próximo 02 de noviembre.

La intérprete de “Yo no voy a llorar”, “La cuenta”, “Bajanada”, entre otros sonados temas, se mostró visiblemente emocionada y ansiosa por complacer a su público.

TE PUEDE INTERESAR:

Rauw Alejandro anuncia que su concierto en Perú se cancela

Romina Gachoy y Jean Paul son captados juntos saliendo de terapia y luego se van a cenar

Julián Zucchi reflexiona tras separación con Yiddá Eslava: “Mis hijos son mi norte”