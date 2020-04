La cantante Josenid Adamaris, reveló a sus seguidores a través de sus redes sociales que se encuentra embarazada. Y es que recordemos que la joven se hizo popular cuando tenía tan solo 10 años e interpretó el recordado tema “Su nombre en mi cuaderno” junto a Makano.

Como se recuerda, el sencillo fue un boom en el 2009 cuando el reggaetón estaba en todo su auge. La cantante panameña, quien ahora tiene 21 años, compartió la noticia junto a un emotivo mensaje.

“En medio de todo lo que está pasando, no hay nada que me conforta más, que el hecho de saber que estás y sentirte todos los días. Has llenado toda nuestra existencia de alegría e ilusión, de esperanza y satisfacción. Solo quiero pedirle a Dios que te cuide y te traiga sano y a la vez, agradecerle por esta hermosa bendición. Todo lo demás puede esperar pero tú, tú llegaste en el momento indicado y en el que Dios quiso”, escribió.

Por otro lado, grande fue la sorpresa de los usuarios al ver que Makano comentó la foto y felicitó a la artista.

“Waoooo, qué sorpresa. Hermanita de mi corazón felicidades por tan maravillosa bendición, que rápido se nos pasa el tiempo. Cierro los ojos y me parece verte de niña inquieta, extrovertida, pero con la más tierna aura angelical en nuestras giras de aquellos años, años que quedarán marcados en nuestras memorias y la de todos los que disfrutaron y siguen escuchando nuestra música", escribió en los comentarios.

