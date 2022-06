Josetty Hurtado siempre se ha encargado de mostrarle a sus seguidores lo apegada que es a su padre Andrés Hurtado, motivo por el que no dudó en enviarle un emotivo mensaje al conductor de televisión en esta fecha tan especial.

A través de su cuenta oficial Instagram, la hija mayor del popular ‘Chibolín’ resaltó que todo lo que ella ha logrado en su vida, es gracias a los valores que le inculcó su papá.

“Te amo tanto papito. Feliz Día, aunque para nosotros el Día del padre es todos los días, no hay un día en el que no te diga que te amo y lo orgullosa que me siento de ti”, comenzó escribiendo.

“Gracias por enseñarme tanto a diario, por protegerme, ser mi mentor, mi guía, mi mejor amigo. Siempre tan jovial pero tan estricto con nosotras. Todo lo que soy es gracias a ti. Te amo con la vida”, agregó.

