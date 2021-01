Ojo Show







Josimar: Expareja denuncia que le debe S/ 15 mil de pensión de alimentos para su hijo Según la denunciante, Josimar no estaría cumpliendo con la pensión de alimentos para su hijo, especificando que son 10 meses que no recibe el monto establecido. Incluso el niño está en Lima y no ha ido a verlo.