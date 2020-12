Josimar Fidel estuvo como invitado especial en el programa “En boca de todos”, donde se animó a responder candentes preguntas sobre su vida personal.

Sin embargo, lo que sorprendió a todo el público televidente fue la respuesta que dio el salsero sobre a quién considera la mejor cantante femenina de salsa en nuestro país.

“¿Quién es la mejor cantante femenina de salsa? ¿Daniela Darcourt o Yahaira Plasencia?”, le preguntó el conductor Ricardo Rondón.

“Daniela Darcourt, es su estilo por el que me gusta, como bailarina también, porque es bailarina profesional. No estoy desmereciendo el canto o trabajo de otras chicas, compatriotas mías, pero me gusta más el estilo de Daniela, también está Amy Gutiérrez”, manifestó el intérprete de ‘El aventurero’.

Por otra parte, Josimar aseguró que se vienen muchos proyectos en el 2021, así como también sus planes personales con su pareja, Maria Fe Saldaña.

“Nadie sabe lo que puede venir el próximo año, pero lo que venga, que sea con la bendición de Dios, porque uno de los errores aprende”, expresó.

