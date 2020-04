La expareja del salsero Josimar, Gianella Ydoña, reveló la última conversación que tuvieron, en donde ella le dejó en claro tener miedo que le quite a su pequeño hijo.

En el audio también se escucha a Josimar decir que quiere ver a la criatura y que le dejará un dinero para el cuidado del menor.

Ante ello, a Gianella Ydoña se le escucha decir que ella siempre ha cumplido con llevarle a su hijo y que deben hablar del tema.

Ya en Instagram, Gianella Ydoña decidió hacer pública la conversación por celular que tuvieron.

“Otra vez Josimar intentando hacer sus maldades!Ahora me quiere denunciar por maltrato a mi hijo y abandono. Haré todo publico porque este tipo por tener plata cree que me puede arrebatar a mi hijo y no será así Jostin y yo siempre juntos! Ya déjanos vivir felices porfavor! yo no tengo la culpa que seas un infeliz de mi*** déjanos en paz!”, escribió la exprotagonista.

