Josimar y Janet Barboza protagonizaron un momento de tensión durante el programa “América Hoy”, luego de que él reconociera que fue su error en la falla que protagonizó durante su presentación en “El Artista del Año”.

Al parecer, a Janet Barboza no le gustó que Josimar la callara cuando daba su descargo, por lo que le dijo: “Pero Josimar no solo entraste mal allá, acá también. Me dijiste: estoy hablando y yo no dije absolutamente nada”.

Seguidamente agregó: “Primero ingresas y aceptas tu error, pero luego veo una actitud de mucha prepotencia, veo actitudes que no me terminan de gustar porque fuiste muy cortante ahorita. ¿Se te han subido los humor?”.

Al parecer este comentario no le gustó a Josimar y sin pelos en la lengua le dijo: “Creo que a ti se te han subido los humos, a mí no. Yo sigo siendo igual, así que no se me han subido los humos”.

