¡Se molestó! Josimar consideró que el programa de Magaly Medina lo agarra de “piñata”. Y es que, hace poco, la ‘urraca’ reveló una página de Instagram a la cual el salsero agradeció por enviarle unas pijamas bambas con diseños personalizados de Disney, Netflix y Nickelodeon.

“Mi única marca es ‘Josifid’, es la que me viste. Si me mandan pijamas de regalo no le voy a preguntar a las personas que las hacen si son originales o imitación”, dijo el cantante en una entrevista a Trome.

Josimar aseguró que lo único en que es “responsable” es en “publicar el agradecimiento en mi Instagram”.

“Se pasan (‘Magaly TV: La firme’), un poco más y dicen que corté la tela, hice los estampados, todo por un saludo, ya es mucho, me agarran de piñata”, comentó el intérprete de ‘La protagonista'.

Josimar había asegurado que la cuarentena le sirvió para inspirarse con su pareja María Fe y había aprendido quiénes son sus verdaderos amigos.

