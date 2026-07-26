Al tiempo de rechazar el alto el fuego mientras no se cumplan sus demandas en el estrecho de Ormuz, Irán advirtió que seguirá atacando intereses de Estados Unidos (EE.UU.) en Medio Oriente hasta su “rendición total” y vengar “la sangre de los niños inocentes” víctimas de los bombardeos estadounidenses.

“Los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo”, aseguró el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr.

Represalia

Tales palabras se dieron luego de que Irán lanzó ataques de represalia con drones y misiles contra bases militares e instalaciones operativas estadounidenses en Baréin, Jordania, Kuwait y el norte de Irak, cerca del Aeropuerto Internacional de Erbil; ello luego de la décimo tercera oleada de ataques de Estados Unidos sobre territorio iraní en la noche del viernes y madrugada del sábado, sobre todo en el sur de la república islámica.

Trump amenaza

En ese escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país permanece “listo para la acción” y preparado para nuevas acciones militares, pero que por el momento no ha autorizado un ataque masivo.

Trump indicó que la decisión refleja indicios de que Irán se está tomando “más en serio” la posibilidad de entablar negociaciones, lo que Teherán negó.

Alerta

Además, Washington emitió una alerta de seguridad de emergencia para sus ciudadanos en Medio Oriente, advirtiendo que la situación de seguridad regional se ha vuelto cada vez más inestable debido a la escalada de tensiones.

Las embajadas están alertadas en Medio Oriente.