La expareja de Laura Bozzo, Cristian Zuárez, reapareció en los canales de televisión de México para pedirle una compensación económica. El cantante confirmó que buscará que Laura Bozzo le entregue parte del dinero por los años que trabajó para ella.

Recordemos que en septiembre de 2018 el músico demandó a su expareja; sin embargo, meses después retiró la denuncia. Ahora está decidido a conseguir lo que él cree que se merece.

“Yo con 16 años, que aposté por el amor, por vivir con esa persona. Llegamos al éxito los dos juntos. Si esa persona jugó con tus sentimientos, para ella ser la beneficiada y dejarme a mí en la quiebra (...) Esas eras las diferencias que teníamos, yo estaba madurando y ella ya no me podía manejar cuando yo era joven”, dijo en una entrveista al programa mexicano “El Gordo y la Flaca”.

Zuárez reveló que dejó la agrupación de cumbia “Ráfaga” porque le ofrecieron ganar 3 mil dólares mensuales con Bozzo.

“Yo dejé mi carrera por ella. Yo opté por trabajar con ella. Cuando te presentan la oportunidad de ganar 3 mil dólares al mes porque así empecé con ella. Cada cosa que yo hacía con ella; ella me decía que me iba a dar mi porcentaje. Nunca me dio nada. Siempre le hice ganar dinero.”

“Yo no le quiero sacar nada, ¿yo qué le robe? Ella me robó 16 años de mi vida, que no voy a recuperar, lo único que quiero ahora es ver por mi futuro de la mejor manera y ver qué puedo recuperar”.

Laura Bozzo en el programa "El Gordo y la Flaca" - OJO

Laura Bozzo responde

Ante las amenazas de su exnovio, la peruana recordó que denunció a Suárez por chantaje:

“Hace dos años plateé una denuncia por chantaje y extorsión contra él (...) Si el señor quiere denunciarme que lo haga. Si tanto talento tiene por qué no trabaja ahora”.

