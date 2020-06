Las diferencias entre Alfredo Adame y Magaly Medina parecen nunca terminar. Y es que en la última edición del programa “Magaly TV, la firme”, se emitió un informe donde se puede apreciar al actor arremetiendo nuevamente contra la conductora.

“Esa mujer estuvo en la cárcel por difamación, es una basura igual que Laura Bozzo. Debo tratarla como una mujer frustrada, amargada. A mi que me digan en qué momento la insulté. Esta bola de pobre diablos que necesitan de mi fama, sus 5 minutos. Soy un triunfador”, afirmó.

Del mismo modo, la popular ‘Urraca’ no se quedó callada y le respondió con todo al mexicano. “A este hombre habría que tratarlo a la mala, con patadas. Hombres así se pueden convertir en asesinos, en feminicidas, debemos tener cuidado. Es un vómito de la humanidad, esto es para un caso psiquiátrico”, mencionó la periodista.

Sin embargo no todo quedó ahí, ya que frente a estas declaraciones, Adame se animó a mandar otro misil, no solo para la figura de ATV, sino también para Laura Bozzo, a través de su cuenta oficial de Instagram. “¿Qué pasó? Nadie me va a ganar el millón de dólares de la apuesta, o más bien será que la choncha y la momia son un par de hociconas”, señaló.

“Cuál es el enemigo de un peruano otro peruano... y defendiendo a un personaje que maltrata mujeres, paz en sus corazones”, finalizó diciendo el actor de telenovelas mexicanas.

