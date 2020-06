Una guerra de nunca acabar. El actor Alfredo Adame volvió a arremeter contra Magaly Medina tildándola de “basura”. Sin embargo, la conductora no se quedó callada y también le envió unos cuantos dardos.

“Yo recibí una invitación de Perú, una entrevista con una periodista llamada Magaly Medina, y yo todo cortés acepté. Nos enlazamos y de repente esta mujer tendenciosa como que quiso subirme al ring. Ahora me vengo enterando que no tiene un título como periodista y que su show se encarga de humillar a las mujeres, de agredir y molestar a la gente”, comenzó diciendo el mexicano.

Frente a estas declaraciones, la popular ‘Urraca’ se defendió e indicó que ella no necesitó terminar su carrera universitaria, porque sus años de trayectoria la respaldan.

“Me parece un tipo peleón, que pese a que tenga una carrera actoral, con tanta actitud mala, su carrera ha ido en franco declive. Muchos de los que estamos frente a las pantallas de televisión no hemos necesitado terminar la universidad para ejercer, yo ya me ensucié los zapatos, pero yo a este hombre bruto no le voy a explicar nada”, expresó Medina.

En otro extracto de la entrevista de Adame para un medio mexicano, se le escucha comparar a la figura de ATV con Laura Bozzo. “Esa mujer estuvo en la cárcel por difamación, es una basura igual que Laura Bozzo. Debo tratarla como una mujer frustrada, amargada. A mi que me digan en qué momento la insulté. Esta bola de pobre diablos que necesitan de mi fama, sus 5 minutos. Soy un triunfador”, expresó Alfredo.

“A este hombre habría que tratarlo a la mala, con patadas. Hombres así se pueden convertir en asesinos, en feminicidas, debemos tener cuidado. Es un vómito de la humanidad, esto es para un caso psiquiátrico”, finalizó diciendo la periodista.

