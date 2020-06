El actor Alfredo Adame parece no estar del todo contento con las diferencias que tiene con las conductoras Laura Bozzo y Magaly Medina. Y es que recordemos que en una reciente entrevista con la ‘Urraca’ se expresó con un fuerte calificativo hacia ella.

La figura de ATV tildó de malcriado y “patán” al artista debido a sus constantes faltas de respeto, y frente a ello, el mexicano no se quedó callado.

“Por favor, le dicen a la conductora que le mandó un ‘chinga tu madre’. Adiós”, mencionó.

Sin embargo esto no habría quedado ahí. El reconocido actor de telenovelas habría utilizado nuevamente su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje sobre “la ley de la vida”, haciendo claramente referencia a las recientes peleas que tuvo con la ‘abogada de los pobres’ y la periodista.

“Ley de Adame: Me agredes, te agredo, me ofendes, te ofendo, me faltas el respeto y te mando a chingar a tu madre. Ley de vida: el respeto al derecho ajeno es la paz”, sentenció.

