No se calló nada. El actor mexicano, Alfredo Adame, no aguantó que la conductora Magaly Medina le cortara el enlace en vivo y le envió un peculiar mensaje.

“Se quedó ahí y grabaron los minutos en que también él me daba de mi propia medicina”, indicó la periodista antes de mostrar el mensaje.

En el video se puede apreciar a Adame aprovechando sus últimos minutos enlazado con la producción de “Magaly TV, la firme” para pedirle al equipo que le envíe este mensaje a la ‘Urraca'.

“Por favor, le dicen a la conductora que le mandó un ‘chinga tu madre'. Adiós”, mencionó el artista.

Sin embargo esto no quedó ahí, ya que el mexicano decidió continuar lanzando su cólera hacia las presentadoras. “Amigos peruanos, un placer haberle pateado el trasero a esa pseudo periodista Magaly. El público peruano no merece esa basura. Laura Bozzo y Magaly Medina no merecen el respeto de la televisión peruano, son un mal ejemplo para los jóvenes”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

