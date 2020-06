La aplicación FaceApp se ha viralizado en los últimos días, pues permite que una persona sepa cómo se vería si fuera del sexo opuesto. Las transformaciones son sorprendentes y muchos han compartido su cambio en las redes sociales.

Por ello, algún usuario en las redes sociales quiso saber cómo se vería la periodista Magaly Medina como hombre y compartió el resultado del FaceApp a Rodrigo González “Peluchín”.

El exconductor de espectáculos no puedo evitar compartir la transformación de su amiga Magaly Medina. “Esto no me lo puedo guardar”, escribió.

Ya muchas personas de Chollywood han compartidos sus transformaciones en las redes sociales, distrayéndose un poco en medio de la cuarentena por el coronavirus o Covid-19. El FaceApp está sorprendiendo con sus resultados.

