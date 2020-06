La cantante de cumbia Katy Jara confirmó que ella y su esposo Marvin Bancayán se contagiaron de coronavirus o Covid-19 y que estuvieron mal de salud, sin embargo, actualmente se vienen recuperando.

Según contó Katy Jara al diario La Karibeña, presentó lo siguientes síntomas: fiebre por cinco días, nauseas, ardor en la espalda y escalofríos. En tanto, su esposo solo tuvo fiebre.

Katy Jara reveló que la pesadilla empezó el pasado 27 de mayo cuando empezó a presentar dolores de cabeza y fiebre; mientras el 28, día que debía grabar “Domingo de Fiesta”, no pudo más.

“Ya estoy mucho mejor, no dije nada a nadie para no preocupar a mi familia pero puedo decir que vencí la enfermedad (...) Ya me encuentro en el día 21 de cuarentena, mi esposo ni yo hemos salido para nada”, comentó Katy Jara para dicho medio de comunicación.

Ella no sabe cómo se habría contagiado del coronavirus y contó que le medicaron azitromicina, predisona y paracetamol por ocho días. “A mí me atacó por los riñones y la circulación por eso sentía ardor en el cuerpo, me recentaron pastillas anticoagulantes”, añadió.

