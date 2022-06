Jossmery Toledo rompió su silencio y reafirmó haber sufrido daños por parte de la aerolínea LATAM, quienes la habrían bajado del avión en Chiclayo en medio de ataques e insultos por parte de los pasajeros abordo.

“Veo los videos y escucho tanto insulto que dije: ‘de repente en algún momento seguro he faltado el respeto’, pero no, no lo hice y creo que eso hubiera salido en los videos. Creo que nadie hubiera tenido la paciencia que tuve. Me sorprendo del grado de paciencia que tuve para manejar una situación así”, comenzó diciendo para las cámaras de América Espectáculos.

Por otra parte, la integrante de ‘Esto es Guerra’ comentó que había analizado la posibilidad de retirarse de la televisión, debido a que su familia estaba sufriendo por el ataque cibernético que ella estuvo recibiendo durante estos días.

“Lo analicé pero mi mamá me dijo que no me derrumbe, que no les de el gusto, porque yo quería dedicarme a mi carrera de abogada (..) Todos trabajamos, no porque uno esté en la tele se cree la gran cosa, porque algunos piensan eso, me dijeron eso, insultos que no me merecía. Si veo que mi mamá está súper mal, yo también estoy mal, me afectó bastante estando sola en Chiclayo, en un hotel, se me pasaron mil cosas por la cabeza, tuve que mantener la calma nada más”, agregó.

En ese sentido, Jossmery señaló que esperará las disculpas públicas de la aerolínea luego de lo sucedido. “Yo perdí trabajo, cosas. Quiero las disculpas públicas. Yo me sentiría contenta con que ellos mismos digan que fue culpa de ellos que provocaron todo ese problemón, que la gente se salga de sus casillas”, finalizó.

