Luego de ser eliminada de “Reinas del show” , Jossmery Toledo salió al frente para agradecer el apoyo de todos sus seguidores y también para hablar sobre su evolución en el programa de Gisela Valcárcel.

“Yo sí di lo mejor de mí, así digan que estuve tiesa. Yo siento que di lo mejor de mi, obviamente faltaba para más pero eso es de a pocos. Estoy contenta con el resultado”, señaló la exsuboficial de tercera de la Policía a través de sus historias de Instagram.

Además de ello, la popular influencer dejó en claro que ella es tal cual como se muestra en televisión. “Soy tal cual en mi casa, con mi familia, con mis amigos, soy real. No tengo doble cara, no soy hipócrita. Soy directa, sin filtros, aunque a veces me paso. Cuando la friego, pido disculpas”.

“Tampoco soy de las personas que me gustan meterme con gente de mi trabajo, en la Policía nunca lo he hecho. Soy más profesional. Me enfoco más en mi trabajo que en tener novio”, añadió la modelo.