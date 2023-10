Jossmery Toledo rompió su silencio y arremetió contra Paolo Hurtado, quien la acusó de haberle hecho brujería para que se mantenga a su lado. Y es que al respecto, la expolicía confesó que el futbolista aún habría mantenido contacto con ella para recuperar su relación.

“Yo creo que debería decir la verdad o ¿espera que yo lo haga? Me he quedado callada por una persona que no vale la pena (...) No es tan hombre para decir que se enamoró o decir las cosas como son”, comenzó diciendo para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Me equivoqué, me mintieron. No hablo por la otra persona si fue igual, porque me imagino que lo debe conocer mucho tiempo. Mis amigas me preguntan y no tengo por qué negar que me enamoré, porque cuando uno se enamora, confía”, agregó bastante indignada.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Jossmery Toledo también reveló el motivo por el que se alejó de la televisión y nunca habló sobre su romance con Paolo Hurtado.

“Yo no estoy para pelearme o luchar por un hombre. No quiero problemas. Estoy alejada de la tele hace tiempo porque he querido dedicarme al deporte. También porque Rosa ha estado en estado de gestación, luego iba a pasar algo y yo iba a ser la culpable, por respeto y porque también estaba enamorada”, sentenció.

