Jossmery Toledo no se quedó callada y contó todo lo que vivió durante su romance con Paolo Hurtado, quien afirmó recientemente que la expolicía “le habría hecho brujería” para que se mantenga a su lado.

“Ya que él le encanta hablar a sus amigos, que cuente la verdad. Porque yo la verdad no lo quiero hacer, no quiero mostrar chats. Me he quedado tanto tiempo callada, perjudicando mi imagen por una persona que no vale la pena ”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue que Jossmery afirmó que el futbolista le siguió escribiendo hasta hace unos días, diciéndole que no tiene ninguna relación con su esposa Rosa Fuentes, con quien al parecer desea reconciliarse por las distintas muestras de afecto que le otorga, según sus redes sociales.

“No vale la pena sacrificar algo por alguien que hasta el día de hoy me sigue escribiendo y me sigue mintiendo. No sé si estarán o no estarán, pero hasta donde yo sé, él no está con ella porque me lo dice”.

TE PUEDE INTERESAR